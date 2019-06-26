ООН назвала самый распространённый и опасный наркотик

Колумбия остается мировым лидером по производству кокаина согласно опубликованному докладу Управления ООН по наркотикам и преступности на основе данных 2017 года.

В общей сложности за год было изготовлено 1976 тонн "белого порошка", и 70% из них приходится именно на Колумбию.

Согласно докладу, производство кокаина в мире увеличилось на четверть.

Употребляли наркотики в 2017 году около 271 млн человек, к летальному исходу привели 585 тысяч случаев.

Наиболее опасным наркотиком были признаны опиоиды (героин и опиум).

Наиболее распространенным — каннабис.

Смола каннабиса значительно изменилась по всей Европе, что привело к производству более сильного продукта, потенциально представляющего больший риск зависимости и проблем с психическим здоровьем употребляющих его людей. Мы видим, что каннабис стал наиболее распространенным нелегальным наркотиком в Европе. Около 1% взрослого населения употребляют марихуану ежедневного. Поэтому это очень важно Теодора Грошкова Европейский центр изучения наркотических веществ

Другие формы самого распространенного наркотика, чье производство так же возросло, — медицинские препараты на основе марихуаны и синтетические каннабиноиды.

Помощь из-за наркозависимости в 2017 году потребовалась 35 млн человек.