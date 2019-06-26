ООН назвала самый распространённый и опасный наркотик

Колумбия остается мировым лидером по производству кокаина согласно опубликованному докладу Управления ООН по наркотикам и преступности на основе данных 2017 года.
В общей сложности за год было изготовлено 1976 тонн "белого порошка", и 70% из них приходится именно на Колумбию.
Согласно докладу, производство кокаина в мире увеличилось на четверть.
Употребляли наркотики в 2017 году около 271 млн человек, к летальному исходу привели 585 тысяч случаев.
Наиболее опасным наркотиком были признаны опиоиды (героин и опиум).
Наиболее распространенным — каннабис.
Другие формы самого распространенного наркотика, чье производство так же возросло, — медицинские препараты на основе марихуаны и синтетические каннабиноиды.
Помощь из-за наркозависимости в 2017 году потребовалась 35 млн человек.