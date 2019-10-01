Тайник на эгейском острове: тонна наркотиков

astynomia.gr

Более тонны наркотиков конфисковали греческие правоохранительные органы. Тщательно упакованный товар — необработанная марихуана — найден в пещере на острове в 150 км от Афин. Туда полицейских привели албанские контрабандисты, задержанные в Эгейском море. Подготовка к спецоперации заняла несколько дней.

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По словам следователей, этот тайник — один из многих промежуточных пунктов на пути между Албанией и Турцией: в одну строну наркоторговцы везут марихуану, в другую — героин. Для этого используют скоростные моторные лодки; две таких также достались греческой полиции.

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