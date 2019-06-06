Рост потребления в ЕС кокаина

Из нелегальных наркотиков в Европе по-прежнему больше всего используется марихуана (официальное название каннабис). Но всё более доступным становится кокаин.

В 2017 году его было изъято в 104 тысячах случаев в общей сложности 140,4 тонн. Это рекордный вес, вдвое превышающий добычу правоохранителей в 2016 году.

«Кокаина сейчас самый чистый и безприместный за последнее десятилетие, его было изъято внушительное количество, - сказал директор Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании Алексис Гоздыл. - К счастью, не видим пока, чтобы значительно усугубились проблемы со здоровьем. В некоторых государствах ЕС внедряются методы лечения, связанные с кокаином. Но всё большую тревогу вызывает рост применения крэк-кокаина».

По данным ведомства ЕС по наркотикам, чаще всего — 42,4 тысяч раз - перехватывали кокаин в Испании. За ней по этом показателю следуют Великобритания, Франция и Италия. А в Бельгии изъято наибольшее количество кокаина (45 тонн).

Этот наркотик доставляется в Европу разнообразными средствам и маршрутами в основном по морю. ЕС предупреждает о росте продаж кокаина посредством интернета.

Одновременно растёт и становится всё более инновационным производство синтетических наркотиков. В 2017 году было выпущено 6,6 миллиона таблеток экстази.