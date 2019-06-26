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Срочная новость

Срочная новость

Дания

Новое правительство Дании

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 Елена Караева 
Новое правительство Дании
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В среду будущий премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправится на аудиенцию к королеве Маргрете II, чтобы представить новый кабинет министров.

Социал-демократическая партия Дании, которую и возглавляет Фредериксен, после трех недель дискуссий договорилась с другими представителями левоцентристов о формировании правительства.

На выборах 5 июня в однопалатный парламент Датского королевства левые партии получили 91 мандат, у правоцентристов — на 16 мандатов меньше.

Монарх Дании должна официально одобрить состав кабинета министров, позднее будет назначена дата, когда 41-летняя Фредериксен, ставшая самым молодым премьером в истории королевства, сможет ей представить своих подчиненных.