Дания повернет налево и позеленеет

Дания поворачивает налево и заметно зеленеет, по крайней мере так утверждают социологи накануне очередных парламентских выборов. Лидером предвыборной кампании стала Социал-демократическая партия под руководством Метте Фредериксен: за ее кандидатов готовы проголосовать до 27 % внесенных в списки граждан. При этом борьба с изменением климата фигурирует в числе приоритетов датских избирателей.

"Мы увидим полевевшую Данию, которую не видели с 1971 года, то есть почти пятьдесят лет”. - говорит профессор копенгагенского университета Каспер Мёллер Хансен.

Не менее важным для датчан вопросом остается иммиграция, и новому правительству придется проявлять завидную гибкость, балансируя между левыми и правыми: "Мы увидим, как социал-демократическое правительство будет работать с левыми, когда дело дойдет до климата или до построения государства всеобщего благосостояния, и как оно будет сотрудничать в правыми, когда речь будет идти об иммиграции. В любом случае, следует ждать ужесточения миграционного законодательства", - заключает Каспер Мёллер Хансен.

В разгар национальной избирательной кампании состоялись выборы в Европарламент. Их результаты оказались в пользу действующего премьер-министра, главы Либеральной партии Ларса Лёкке Расмуссена. Но на национальном уровне ему вряд ли удастся показать такой же результат, считают обозреватели, поскольку популярность его союзника - ультраправой Народной партии Дании - упала.

"Соцопросы единогласно предрекают победу социал-демократке Метте Фредериксен, - передает из Копенгагена наш специальный корреспондент Йорген Самсо. - В случае победы она станет второй в истории Дании женщиной-премьером".