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Дания

Дания хочет перемен?

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 Елена Караева 
Дания хочет перемен?
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Утром в среду в Дании открылись избирательные участки. Здесь начались выборы в однопалатный парламент.

Фото Рейтер
Хотят ли датчане перемен?Фото Рейтер

Датчанам предстоит решить, останется у власти союз правоцентристских партий или ему на смену придет коалиция социал-демократов.

За 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий.

Последние опросы общественного мнения показывают, что симпатии большинства избирателей - на стороне левоцентристов.

Фото Рейтер
Предвыборный плакат социал-демократовФото Рейтер

В случае их победы нынешний глава правительства Дании Ларс Лёкке Расмуссен уступит премьерское кресло лидеру социал-демократов 41-летней Метте Фредериксен.

Фото Рейтер
Лидер блока правоцентристов и глава нынешнего кабмина Ларс РасмуссенФото Рейтер

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