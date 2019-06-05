Дания хочет перемен?

Утром в среду в Дании открылись избирательные участки. Здесь начались выборы в однопалатный парламент.

Хотят ли датчане перемен? Фото Рейтер

Датчанам предстоит решить, останется у власти союз правоцентристских партий или ему на смену придет коалиция социал-демократов.

За 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий.

Последние опросы общественного мнения показывают, что симпатии большинства избирателей - на стороне левоцентристов.

Предвыборный плакат социал-демократов Фото Рейтер

В случае их победы нынешний глава правительства Дании Ларс Лёкке Расмуссен уступит премьерское кресло лидеру социал-демократов 41-летней Метте Фредериксен.