Ожидания новых избирателей

"Вкратце из Брюсселя":

В главных учреждениях Евросоюза начинается обновление руководства и народных представителей. В конце мая состоятся выборы в Европарламент,

Вначале об ожиданиях двух новых избирателей, которые в какой-то мере могут повлиять на состав евродепутатов от Ирландии. Это студентки дублинского "Тринити-колледжа" Дениз и Дженни, изучающие политику и географию.

Теледебаты Вебера и Тиммерманса

Два ведущих претендента на пост следующего главы Еврокомиссии впервые встретились в телевизионных дебатах. Христианский демократ немец Манфред Вебер и социал-демократ голландец Франс Тиммерманс согласились друг с другом по большинству вопросов, и жёсткой борьбы не получилось. Спор между право- и левоцентристом разгорелся лишь при обсуждении мер строгой экономии.

Растрата фондов ЕС в Чехии

Правохранительные органы Чешской республики заподозрили в мошенничестве главу правительства Андрея Бабиша и рекомендовали предъявить ему формальные обвинения а растрате средств Евросоюза. Миллиардер назвал это хорошо организованным заговором с целью разрушить его политическую карьеру.

Ранее в ходе полицейского расследования было обнаружила нецелевое использование фондов ЕС компаниями, принадлежавшими Бабишу.

Выхлоп грузовиков станет чище

Евродепутаты утвердили ограничения для новых грузовых автомобилей на выброс углекислого газа. Он должен быть сокращён к 2030 году на 30 процентов. Из вредоносного выхлопа всего дорожного транспорта ЕС на долю тяжелых машин приходится около четверти.

Подобную меру против грузовиков, призванную сделать воздух в Европе более чистым, парламент одобрил впервые.