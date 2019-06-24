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Турция

Партия власти проиграла Стамбул

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 Елена Караева 
Партия власти проиграла Стамбул
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Впервые за последние почти 17 лет кандидат от правящей в Турции партии проиграл муниципальные выборы в крупнейшем городе страны Стамбуле.

По данным Центризбиркома после обработки свыше обработки 99 %бюллетеней, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, его соперник - экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым - от партии, возглавляемой Эрдоганом, получил на 9% меньше.

"Мы примем в расчет чаяния всех стамбульских избирателей. Мы выстроим в этом городе демократическую систему власти. Мы вернем в город справедливость", - заявил новоизбранный мэр Стамбула .

"В Стамбуле будет демократия. Единство, совместные усилия, братство - все будет просто потрясающе, и все это смогут наблюдать. Избиратели, голосовавшие за нашего оппонента, увидев происходящее, начнут верить Имамоглу", - говорит сторонница новоизбранного стамбульского градоначальника.

С победой Имамоглу поздравил его соперник Бинали Йылдырым: "Выборы означают демократию. Эти выборы, проводившееся повторно, еще раз показали, что такого рода процесс в Турции работает абсолютно безупречно".

"Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу", — сказал Эрдоган, подчеркнув, что пока результаты голосования пока не носят официального характера.

Менее радужно настроены сами сторонники Йылдырыма: "Мы расстроены исходом выборов, но мы понимаем, что главная причина такого результата - структуры Партии справедливости и развития не были как следует мобилизованы".

Поражение на выборах болезненно ударяет, как отмечается, и по самому Эрдогану, он был градоначальником Стамбула в середине 90-ых.

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