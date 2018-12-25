Турция готова «заполнить вакуум»

Поддерживаемые Турцией сирийские группировки — как и сами турецкие войска — готовы занять позиции в Сирии к востоку от Евфрата. В Анкаре заявляют, что выполнят свои обязательства и не допустят после вывода американских войск появления на севере страны вакуума, который могут заполнить экстремисты.

Турецкое руководство подчёркивает, что продолжает тесное сотрудничество как с США, так и с Россией.

«Конечно же мы анализируем заявление господина Трампа и продолжаем благотворное сотрудничество с ним. Между тем, мои друзья готовы посетить Москву в любой момент», — заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Представители России и Турции уже объявили о готовности провести встречу для обсуждения вывода американских войск из Сирии; в то же время не ясно, идёт ли речь о личных переговорах президентов двух стран.

О выводе американских войск Дональд Трамп объявил в середине декабря. Столкновение интересов в Сирии приводило к некоторому обострению двусторонних отношений: Вашингтон поддерживал курдские группировки, которые Анкара считает террористическими.