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Срочная новость

Турция

Партия власти и проигрыш на выборах: победа или поражение?

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 Елена Караева 
Партия власти и проигрыш на выборах: победа или поражение?
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Победу оппозиционного кандидата на вторично проведенных выборах стамбульского градоначальника, как полагают наблюдатели, партии правящей, потерпевшей вновь поражение, переварить будет сложно. Сторонники Эрдогана потери склонны минимизировать.

Харун Армаган из Партии справедливости и развития полагает, что "На местных выборах голосуют не за политическую программу, а отдают предпочтение тому, кто предлагает оптимальный способ решения местных проблем, в данной ситуации, как мне кажется, не стоит интерпретировать случившееся, как если бы мы комментировали итоги всеобщих выборов. Стамбул - крупнейший город Турции, он больше, чем некоторые европейские страны, управлять им - все равно что управлять небольшим государством, и на этом посту Имамоглу придется показать все свои навыки и умения".

Есть сведения, что результаты предыдущих выборов, на которых победа досталась тому же Экрему Имамоглу, были аннулированы Центризбиркомом страны в том числе и по причине негласного давления действующей власти.

Экс-посол Евросоюза в Турции Марк Пьерини считает, что "поскольку сам Эрдоган принимал активное участие в нынешней избирательной кампании, то, глядя из европейской столицы, трудно не признать, что выигрыш оппозиционера выглядит в том числе и как поражение турецкого лидера; отрицать это обстоятельство означает отрицать реальность, поскольку турецкие избиратели в Стамбуле и в ряде другие крупных городов высказались против системы, в которой все решает один человек".

Эрдоган был мэром Стамбула в середине 90-ых, а на выборах этого уровня в городе его партия потерпела первое поражение за почти 20 лет.

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