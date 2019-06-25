Партия власти и проигрыш на выборах: победа или поражение?

Победу оппозиционного кандидата на вторично проведенных выборах стамбульского градоначальника, как полагают наблюдатели, партии правящей, потерпевшей вновь поражение, переварить будет сложно. Сторонники Эрдогана потери склонны минимизировать.

Харун Армаган из Партии справедливости и развития полагает, что "На местных выборах голосуют не за политическую программу, а отдают предпочтение тому, кто предлагает оптимальный способ решения местных проблем, в данной ситуации, как мне кажется, не стоит интерпретировать случившееся, как если бы мы комментировали итоги всеобщих выборов. Стамбул - крупнейший город Турции, он больше, чем некоторые европейские страны, управлять им - все равно что управлять небольшим государством, и на этом посту Имамоглу придется показать все свои навыки и умения".

Есть сведения, что результаты предыдущих выборов, на которых победа досталась тому же Экрему Имамоглу, были аннулированы Центризбиркомом страны в том числе и по причине негласного давления действующей власти.

Экс-посол Евросоюза в Турции Марк Пьерини считает, что "поскольку сам Эрдоган принимал активное участие в нынешней избирательной кампании, то, глядя из европейской столицы, трудно не признать, что выигрыш оппозиционера выглядит в том числе и как поражение турецкого лидера; отрицать это обстоятельство означает отрицать реальность, поскольку турецкие избиратели в Стамбуле и в ряде другие крупных городов высказались против системы, в которой все решает один человек".

Эрдоган был мэром Стамбула в середине 90-ых, а на выборах этого уровня в городе его партия потерпела первое поражение за почти 20 лет.