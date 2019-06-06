Слияние Fiat Chrysler с Renault сорвалось

Концерн Fiat Chrysler отозвал предложение о слиянии с Renault.

Как говорится в опубликованном концерном сообщении, камнем преткновения стала позиция французских властей по сделке.

По сообщениям СМИ, французское правительство накануне заявило, что не одобрит предложение Fiat Chrysler без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года его руководителя Карлоса Гона.

Новый альянс мог привести к созданию автогиганта с капитализацией порядка $37 млрд и потенциальным выпуском 9 млн автомобилей в год, что поставило бы его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.