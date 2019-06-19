США и Китай верят в успех торговых переговоров

США и Китай намерены возобновить переговоры об урегулировании торгового конфликта между странами. И в Пекине, и в Вашингтоне говорят, что не теряют надежд на благополучное разрешение разногласий. На предвыборном митинге президент США Дональд Трамп с оптимизмом отзывался о своём телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

Я говорил с председателем Си. Потрясающий лидер, великий глава Китая. У нас был долгий разговор этим утром. Посмотрим, что будет, но у нас выйдет хорошая сделка, честная сделка, или мы и вовсе не станем заключать соглашение — и это будет тоже неплохо. Дональд Трамп президент США

Лидеры США и КНР должны встретиться на полях саммита “Большой двадцатки” в Осаке в конце июня. В Пекине подтвердили, что настроены на конструктивный диалог.

Что касается повестки переговоров, то вы должны понимать, что, когда лидеры стран встречаются, они обсуждают всё, что хотят. Я не могу предсказать, о чём пойдёт речь. Лу Кан представитель МИД КНР

Торговые отношения КНР и США обострились в мае, когда Трамп объявил о новых повышенных пошлинах на китайские товары и санкционировал ограничения на использования китайских программ и электроники.