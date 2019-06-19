США и Китай верят в успех торговых переговоров

США и Китай намерены возобновить переговоры об урегулировании торгового конфликта между странами. И в Пекине, и в Вашингтоне говорят, что не теряют надежд на благополучное разрешение разногласий. На предвыборном митинге президент США Дональд Трамп с оптимизмом отзывался о своём телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры США и КНР должны встретиться на полях саммита “Большой двадцатки” в Осаке в конце июня. В Пекине подтвердили, что настроены на конструктивный диалог.
Торговые отношения КНР и США обострились в мае, когда Трамп объявил о новых повышенных пошлинах на китайские товары и санкционировал ограничения на использования китайских программ и электроники.
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