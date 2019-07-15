PSA Group: падение продаж

Продажи PSA Group падают. За первые шесть месяцев 2019 года мировые продажи французского концерна сократились на 12,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Среди основных причин - вынужденный уход автопроизводителя с иранского рынка в мае 2018-го под угрозой американских санкций.

В результате, мировые продажи составили 1,9 млн автомобилей.

В условиях сильного спада аргентинского рынка поставки сократились и в Латинской Америке - на 29,3%.

И более, чем на 60,6% - в Китае, чей рост экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет. Тому виной - неутихающая торговая война с США. Во втором квартале рост ВВП КНР составил всего 6,2%, тогда как в январе-марте нынешнего года 6,4%.