Американские пошлины Китай не отпугнули

Правительство Китая уверяет, что торговые переговоры с США не провалились и продолжатся в Пекине, несмотря на решение Белого дома о введении новых пошлин на китайский импорт. С таким заявлением выступил вице-премьер КНР Лю Хэ. Он назвал «конструктивными» консультации с Вашингтоном, но подчеркнул, что Пекин намерен жёстко придерживаться своих позиций.

В настоящее время страны достигли консенсуса по многим аспектам, но, честно говоря, различия все еще существуют. Я думаю, что всё имеет особое значение, когда речь заходит о принципиальных вопросах. У каждой страны есть свои принципы, и мы не пойдем на уступки по принципиальным вопросам. Лю Хэ вице-премьер Китая

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что, с одной стороны, рассчитывает на продолжение диалога с Пекином, а с другой — расширяет перечень товаров из Китая, для которых пошлины повысились до 25%. Как объяснил Трамп, эти тарифы могут быть отменены по итогам переговоров с Китаем, а могут и остаться в силе. По оценкам Минфина США, из-за роста пошлин ежемесячные расходы американцев на китайские товары увеличились почти на 1,5 миллиарда долларов.