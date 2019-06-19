Мигранты с Sea Watch 3 ждут своей судьбы

Судно немецкой неправительственной организации Sea Watch 3 с 43 мигрантами на борту ожидает своей дальнейшей судьбы близ берегов итальянского острова Лампедуза, но уже находится под следствием.

Прокуратура сицилийского города Агридженто открыла дело о содействии незаконной миграции.

Неделю назад 53 мигранта были спасены с тонущей надувной лодки недалеко от ливийского побережья. Итальянские власти запретили судну НПО заходить с их порты, но разрешили 10 мигрантам сойти на берег по медицинским показателям.

Триполи и Ливия не признаны безопасными портами международными структурами, такими как ЕС, и само итальянское правительство. Капитан не может вернуть людей назад после рассказанных мигрантами историй Джорджия Линарди представитель НПО Sea Watch 3

Дело против судна НПО было открыто сразу после требования Евросовета предоставить Sea Watch 3 порт.

Канал Euronews пообщался с жителями Лампедузы и узнал, как они относятся к ситуации с мигрантами.

"Пока мы все ждем решения о дальнейшей судьбе Sea Watch 3. Здесь, на Лампедузе, растет недовольство. Многие жители, в том числе рыбаки, утверждают, что ЕС забыл про них, поддерживая так называемую бизнес-иммиграцию"

"Мы должны поддерживать их в тех странах, откуда они приехали. Европейцы (в основном французы и немцы) ограбили их, заполонив Африку своими колониями. Мы больше не должны их обкрадывать, и мы не должны трогать их ресурсы. Я отдал свой голос за "Лигу" на выборах, потому что мы чувствуем себя в безопасности с Сальвини"