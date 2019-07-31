Новый виток миграционного кризиса

На борт "Грегоретти" - корабля береговой охраны Италии - разрешили подняться врачам.

Медики намерены осмотреть находящихся на "Грегоретти" мигрантов. Их лодки находились в водах Сицилийского пролива, когда "Грегоретти" пришел им на помощь и подобрал более 130 человек.

После швартовки в порту итальянской Августы сойти с корабля разрешили 15 несовершеннолетним, затем такое же разрешение получила семья с двумя младенцами.

Отвечая на публикацию в газете "Репубблика", которая указала на низкий процент легальных иностранных работников в стране, глава МВД Италии Сальвини заметил: "Пока миллионы итальянцев ищут работу, мой долг состоит в том, чтобы всемерно ограничивать миграцию".

Однопартийцы поддержали своего лидера.

Вот что заявил евродепутат от "Лиги" Марко Кампоменози: "Это выглядит как шизофрения, когда либеральные или леволиберальные правительства в Европе нападают на синьора Сальвини, при этом вообще отказываясь помогать Италии в том, что касается приема, адаптации и помощи в размещении этих людей".

Ситуация, которая разворачивается в Средиземноморье, возникает далеко не первый раз. Власти европейских стран спорят, какая из них должна принимать спасенных мигрантов.

По словам представителя Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Чарли Яксли, "сейчас нам требуется быстрое решение, которое бы позволило людям сойти на берег, где они смогут получить требуемую помощь. Государства должны решить, кто и сколько мигрантов намерен принять".

О готовности принять спасенных заявил Берлин.

Брюссель сообщил, что ведется обсуждение и с другими странами, касающееся распределения мигрантов.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон некоторое время назад заявил, что 14 стран-членов ЕС уже одобрили план по размещению мигрантов, спасенных в Средиземном море, 8 государств готовы принимать участие в реализации этого соглашения.