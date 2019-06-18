США укрепляются на Ближнем Востоке

США готовятся направить на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных из-за возросшей, по их мнению, угрозы со стороны Ирана. С мая в регионе уже находятся полуторатысячные американские войска.

Ранее Вашингтон предоставил новые, как он считает, доказательства причастности Тегерана к инцидентам с двумя иностранными танкерами в Оманском заливе.

Ответственность на Иран за них возложили также Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран в свою очередь все обвинения отвергает.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный.

Напряженность в отношениях между странами сохраняется с мая прошлого года, когда Вашингтон решил выйти из ядерной сделки с Ираном, впоследствии применив против него санкции.

Официальный Тегеран объявил в понедельник, что больше не будет соблюдать часть соглашения 2015 года о сдерживании своих ядерных амбиций.

Он заявил, что нарушит согласованный с международными державами лимит на свои запасы обогащенного урана к концу июня.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются.

Экипаж японского судна Kokuka Courageous ("Кокука карейджес") взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge ("Бэйнбридж"), а команду норвежского танкера Front Altair ("Фронт Альтаир"), в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск.