Инцидент в Оманском заливе: внутрибританский спор

Экипаж (в том числе 12 россиян) принадлежащего Норвегии танкера Front Altair – одного из двух, атакованных в Оманском заливе – прибыл в Дубай.
Накануне Саудовская Аравия и Великобритания присоединились к обвинениям, высказанным США, по поводу инцидентов с танкерами. По мнению американской стороны, ответственность за них несет Иран.
Но лидер лейбористов Джереми Корбин считает обвинения преждевременными.
В ответ британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил об очевидности причастности Ирана.
Иран в свою очередь отвергает обвинения, заявляя о своей заинтересованности в поддержке стабильности в регионе, отметив при этом, что сохранять ее невозможно в одностороннем порядке.