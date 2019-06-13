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Срочная новость

Оман

Инцидент в Оманском заливе

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 Лев Удольский 
Инцидент в Оманском заливе
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REUTERS/FILE PHOTO
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В Оманском заливе с двух танкеров поступили сигналы бедствия. По данным СМИ, на судах, находившихся вблизи берегов Ирана, произошли взрывы и начался пожар. К месту инцидента были направлены корабли Пятого флота ВМС США, откуда подтвердили, что два танкера получили повреждения. Среди членов экипажей пострадавших нет, но с одного из судов команда была эвакуирована. По словам моряков одного из танкеров, он подвергся нападению. На фоне этих известий нефть марки Brent подорожала на 2,8%.