Трамп обрушился с критикой на ЕЦБ

Дональд Трамп обвинил еврозону в манипулировании курсом своей валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США.
Так американский лидер отреагировал на заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги о возможном смягчении монетарной политики в еврозоне, за счет нового снижения процентных ставок или скупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.
А именно к ускорению инфляции в еврозоне и приближению ее к целевому показателю - чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.
Президент США в "твиттере" обвинил главу ЕЦБ в несправедливой конкуренции.
Сразу после заявления Драги евро подешевел до минимума за две недели. Его курс к концу дня составляет около 1,12 центов. Котировки на европейских биржах на закрытии торгов выросли в среднем на 2%.