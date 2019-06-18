Трамп обрушился с критикой на ЕЦБ

Дональд Трамп обвинил еврозону в манипулировании курсом своей валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США.

Так американский лидер отреагировал на заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги о возможном смягчении монетарной политики в еврозоне, за счет нового снижения процентных ставок или скупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.

А именно к ускорению инфляции в еврозоне и приближению ее к целевому показателю - чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

При отсутствии подвижек, например, когда под угрозой устойчивое возвращение инфляции к целевому показателю, понадобятся дополнительные меры стимулирования Марио Драги глава ЕЦБ

Президент США в "твиттере" обвинил главу ЕЦБ в несправедливой конкуренции.

Марио Драги объявил о возможности новых мер стимулирования, что сразу же привело к снижению евро по отношению к доллару - в результате им несправедливо легче конкурировать с США. Им годами сходит это с рук, вместе с Китаем и другими Дональд Трамп президент США

Сразу после заявления Драги евро подешевел до минимума за две недели. Его курс к концу дня составляет около 1,12 центов. Котировки на европейских биржах на закрытии торгов выросли в среднем на 2%.