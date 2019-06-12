Европа замедляет темп из-за глобальных торговых противоречий

Как напряженность в торговле подпитывает рыночную неопределенность и как неопределенность влияет на глобальный экономический рост? Об этом - в очередном выпуске программы "Реальная экономика".

В своем весеннем прогнозе Еврокомиссия заявила, что ждет в этом году роста ВВП на без малого полтора процента, в отношении зоны евро ожидаемый рост 1,2%.Таким образом, власти ЕС понижают прогнозы и ожидания, сделанные осенью и зимой прошлого года.

Ситуация противоречива: внутри ЕС формируются факторы, призванные поддержать экономику, однако глобальные негативные тенденции пока перевешивают. Схематично роль ЕС на международной торговой арене выглядит так: свободная торговля между членами Европейского союза - один из основополагающих принципов блока. ЕС является крупнейшим в мире единым рынком. Вместе на членов Европейского Союза приходится 16% мирового импорта и экспорта. Треть торгового оборота Большой Европы в прошлом году пришлись на США (17,1%) и Китай (15,4%). Это значительно опережает показатели торгового обмена со Швейцарией, которая в этом списке третья (напомним, речь идет о данных за 2018 год, когда торговая напряженность между США и Китаем шла по нарастающей).

ЕС - главный торговый партнер для 80 стран мира. Средний тариф на ввозимые в Большую Европу товары остается очень низким: более 70% импорта ввозится по нулевым или льготным ставкам.

ЕС выстраивает свою экономическую структуру именно с опорой на принцип открытости, европейская семья государств активно взаимодействует со странами и региональными объединениями по торговым соглашениям. Одно из последних таких соглашений было заключено между ЕС и Японией ; оно вступило в силу 1 февраля. Сделка отменяет почти все таможенные пошлины (речь идет о суммарном показателе в почти миллиард евро в год).

Как это влияет на нашу повседневную жизнь? В Италии к примеру, отмену пошлин ощутил на себя ресторанный рынок.

...Рим переживает настоящий бум увлечения японской кухней. Кафе, где можно попробовать свежайшие суши, множатся ежедневно. Сабрина, хозяйка ресторана Shiroya, говорит, что закупать продукты и аксессуары стало проще: "С начала года мы покупаем гораздо больше ингредиентов; за цену, которую платим, получаем более высокое качество, чем раньше".

Сабрина размещает заказы в торговой компании Nipponia. Фирма активизировала взаимодействие с итальянскими заказчиками после отмены торговых пошлин.

Бернарлд Джорно, директор по закупкам предприятия, рассказывает: "Соглашения о свободной торговле очень важны для малых и средних компаний, таких, как мы. Мы видим, как ощутимо сказалась отмена пошлин на объемах сбыта. У нас растет спрос на импортируемые товары и продукты, это хорошо".

Япония - 6 по величине торговый партнер Европы и 4 рынок для экспорта агропродовольственных товаров.

В итальянской Сардинии Марта Санна из компании Smartimport помогает взаимодействовать потенциальным партнерам, итальянским и японским. От отмены пошлин выиграли, к примеру, итальянские виноделы. Антонелла Корда больше года продает в Японию вино: "Мы начали поставлять вино в Японию год назад. Первые месяцы работали с небольшими объемами, затем поставки стали неуклонно расти, и сегодня бизнес с Японией составляет 16% нашего экспорта".

Тарифы на агропродовольственные товары, поставляемые в Японию, варьировались в зависимости от наименований - от 40% на говядину до 15% на вино. Для 97% европейских продуктов ввоз в Японию будет беспошлинным, то есть бесплатным, как только соглашение о свободной торговле, заработает в полную силу. Марта Санна ждет шквала сделок между итальянскими и японскими компаниями: "Японский рынок очень необычный, японцы прежде всего заинтересованы в качестве. И у них есть деньги, чтобы покупать.... Одновременно их рынок довольно медленный. Но если вы заключаете там соглашение, оно будет длиться долго".

ЕС ожидает, что соглашение о свободной торговле с Японией добавит 33 миллиарда в показатель суммарного ВВП уже к 2035 году. Уверенные прогнозы с одной стороны, наметившаяся глобальная напряженность в другой. Многосторонностью под угрозой?

Аранча Гонсалес, директор Центра международной торговли в Женеве, ответила на эти и другие вопросы нашего корреспондента: "Я думаю, что сегодня угроза многосторонности существует в двух плоскостях - в той, где мы ведем речь о многосторонности как о механизме международного управления (это переговоры, соглашения, договоры); и в той, где мы наблюдаем атаку на некоторые сегменты международной торговли. Во втором примере речь идет о выпадах на односторонние шаги, проекты отдельных участников торговой системы. Их подавляют не из-за слабости, а из-за популярности идеи о том, что, ограничивая таких вот одиночек, мы укрепляем торговую систему в целом. Надо понимать что речь сегодня неверно вести о противостоянии многосторонности и двустороннего формата отношений, это ошибочный взгляд. Нет, сегодня нам приходится выбирать между порядком или хаосом. Многосторонность означает порядок, систему, правила, предсказуемость, прозрачность. Односторонность сегодня - этот хаос в наших экономиках. Международная торговая система нуждается, разумеется, в редактировании. Существуют несправедливые торговые практики, которые необходимо устранить, есть правила, которые необходимо изменить, есть правила, которые необходимо привести в соответствие с сегодняшним днем... Но все это должно опираться нас многостороннее сотрудничество, иначе нас ждет хаос".

Эксперт прокомментировал главные факторы неопределенности в Европе: "Думаю, что фактор номер один - это неопределенность в мировой экономике. В конце концов на две трети рост в Европе определяется тем,что происходит за рубежом, за пределами ЕС. И да, неопределенность в мировой экономике сильно влияет на экономику европейскую. Второй фактор неопределенности в рамках наших границ - это, конечно, "брекист". Речь идет о том, что странам-членам предстоит вновь пересмотреть условия экономической и финансовой интеграции, устоявшиеся на рынке. Приступить к этому нужно как можно скорее, это повысит устойчивость европейской экономики. Каждый день в отсутствии сделки по "брекситу" лишь усиливает неуверенность, а неуверенность сказывается на темпах роста, особенно в Великобритании, где показатели снижаются месяц за месяцем".

Эксперты, участвующие в программе "Реальная экономика", по традиции приносят какой-то предмет, символизирующий суть комментируемых событий. Аранча Гонсалес принесла хрустальный шарик. Почему?

"Я принесла "магический кристалл", - подтвердила она. - Думаю, это отражает настроения бизнесменов, инвесторов, правительств. Они считают, что шарик поможет им распознать будущее. Уверена, что на деле они предпочли бы жить в мире предсказуемости. Так давайте забудем о хрустальном шаре и вернемся к созданию институтов и правил, которые гарантируют стабильность, прозрачность и снижаю градус с тревожности".