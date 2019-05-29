Финансовая стабильность еврозоны под угрозой

Европейский центральный банк предупреждает о росте рисков для финансовой стабильности еврозоны. Регулятор в своем полугодовом отчете отметил что, замедление роста экономики блока может усилить опасения, связанные с устойчивостью долговой ситуации.

ЕЦБ предостерег правительство Италии от невыполнения фискальных требования еврозоны. На следующей неделе Еврокомиссия планирует начать "дисциплинарную процедуру" против властей страны: сегодня госдолг Италии составляет 132% от ВВП.

В докладе ЕЦБ отмечается, что неопределенность вокруг перспектив глобального экономического роста способствовала периодам высокой волатильности на финансовых рынках, а возможная эскалация торговых споров может привести в к дальнейшему падению цен на активы.