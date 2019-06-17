Аукционный дом Sotheby's продан. Его новым владельцем становится миллиардер и коллекционер Патрик Драи, третий в списке богатейших людей Франции. Компания Драи BidFair USA заплатит за акции Sotheby's $3,7 млрд — это более чем в полтора раза выше котировок на Нью-Йоркской бирже. О соответствующем соглашении сторон объявил аукционный дом. В сообщении сказано, что после закрытия сделки Sotheby's заберёт свои акции с биржи и станет частной компанией.

Медиамагнат, владелец компаний SFR и BFMTV Патрик Драи объяснил, что инвестирует в аукционный дом «в интересах семьи на очень долгое время». Миллиардер сообщил, что после закрытия сделки по приобретению аукционного года до конца года планирует продать американское подразделение принадлежащей ему телекоммуникационной корпорации Altice.

Sotheby's был основан в 1744-м — это один из старейших и второй по объёмам выручки аукционный дом в мире, лишь незначительно уступающий дому Christie’s, который принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Sotheby's и Christie’s делят около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и произведений искусства.