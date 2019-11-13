Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Cult

Портрет юного Моцарта уйдет с молотка

Портрет юного Моцарта уйдет с молотка
Euronews logo
  Мария Горковская 
Размер текста Aa Aa

Один из четырех прижизненных портретов Вольфганга Амадея Моцарта уйдет с молотка. На торги выставлено полотно 1770 года, которое до сих пор находилось в частной коллекции. Авторство картины приписывают итальянскому художнику Джамбеттино Чиньяроли.

"Моцарт изображен тринадцатилетним. Это совсем еще молодой человек, который едет со своим отцом в Италию. Картина нарисована по заказу Пьетро Луджати. Он побывал на концерте Моцарта и решил, что это необыкновенный, талантливый музыкант. Очень интересна партитура. О ее существовании знают только благодаря картине. Некоторые музыковеды говорят, что, возможно, речь идет о сочинении самого Моцарта", - говорит Астрид Сантнэр-д’Ультремон, глава отдела старых мастеров Christie’s Paris.

Аукцион пройдет в Париже 27 ноября. Стартовая цена лота - 800 тысяч евро.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.