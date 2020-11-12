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Швейцария

Российский бриллиант "Видение Розы" нашел покупателя

 Елена Караева
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Розовые бриллианты принадлежат к разряду редчайших драгоценных камней
Розовые бриллианты принадлежат к разряду редчайших драгоценных камней   -   Авторское право  Vincent Yu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Российские алмазодобытчики свою находку назвали "Видение Розы" - в честь балета Михаила Фокина и новеллы Теофиля Готье, драгоценный камень редчайшего размера более 27 карат и отттенка - розового с фиолетовыми переливами был продан на женевском аукционе дома Sotheby's за не менее рекордные 26 миллионов 600 тысяч долларов.

Пандемия обязывает - торги велись онлайн и по телефону.

Покупатель, как подчеркивается, предпочел сохранить анонимность. На чьей шее или руке будет сверкать "Видение Розы", по всей видимости, останется тайной.