"Зеленая богиня" уйдет с молотка. Уникальный Rolls-Royce оскароносной Элизабет Тейлор выставлен на аукцион. Всего в мире лишь около 20 моделей Silver Cloud II с рулем с левой стороны. Цвет машины актриса заказывала под свадебное платье. Оценочная стоимость лота - 600 тыс. евро.

Вопрос в том, насколько цена поднимется благодаря тому, что автомобиль принадлежал Тейлор. Несколько лет назад на аукционе Christie's продавали ее личные вещи, итоговая стоимость каждой из них в пять раз превышала стартовую. Арлан Эттингер глава аукционного дома Guernsey's

Rolls-Royce в отличном состоянии. Пробег - чуть более 60 тыс. километров. При том, что кинозвезда ездила на автомобиле почти 20 лет.

Также на аукционе 6 августа будет выставлен на продажу Ferrari кинозвезды. Его стартовая цена - 450 тыс. евро.