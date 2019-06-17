Ядерное оружие: число боеголовок падает, их мощность растёт

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал результаты анализа сектора ядерных вооружений за 2019 год. В докладе даётся оценка нынешнего состояния вооружений, темпов разоружения и уровня международной безопасности.

Модернизация ядерных сил продолжается

Мировой ядерный арсенал на январь 2019 года составлял 13.865 боеголовок (разной степени боевой готовности - см. график). Эта цифра отражает общее сокращение ядерных вооружений примерно на 4% по сравнению с началом 2018 года (14.465 боеголовок, по оценкам SIPRI (см. таблицу ниже).

...Несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов. Ян Элиассон Глава SIPRI

Из этих 13.865 ядерных боеголовок 3.750 либо установлено на ракеты, либо находится на базах оперативных тактических ядерных вооружений. Из них почти 2.000 боеголовок находится в состоянии высокой боевой готовности.

Снижение общего количества ядерных вооружений в мире обусловлено в основном тем, что Россия и США, на долю которых по-прежнему приходится более 90% всего ядерного оружия, продолжают сокращать свои стратегические ядерные силы в рамках реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 от 2010 года): односторонние сокращения происходят параллельно в обеих странах. В 2018 году Россия и США объявили о достижении окончательных новых предельных показателей сокращения сил по СНВ-3 к установленному сроку.

Срок действия нового Договора СНВ истекает в 2021 году, если только обе стороны к тому моменту не договорятся о его продлении. В настоящее время вопрос о продлении срока действия нового Договора СНВ не обсуждается, не идут даже консультации по срокам и рамкам таких переговоров.

"Перспективы дальнейшего сокращения ядерных сил России и США переговорным путём представляются все более маловероятными, учитывая политические и военные разногласия между двумя странами", - говорит Шеннон Кайл, директор программы SIPRI по ядерному разоружению.

И в России, и в США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, объектов по производству ядерного оружия. В 2018 году Министерство обороны США обозначило планы по разработке новых видов ядерного оружия, а также внесению изменений в другие виды вооружений для расширения их военных функций и задач.

Ядерные арсеналы других ядерных держав значительно меньше, но все они либо продолжают разработки, приводя в боевую готовность новые системы вооружений, либо заявляют о намерениях это сделать. Индия, Китай и Пакистан наращивают свои ядерные арсеналы.

"Индия и Пакистан наращивают свой потенциал по производству обогащённого урана в масштабах, которые могут привести к значительному увеличению их запасов ядерного оружия в течение следующего десятилетия", - комментирует Шеннон Кайл.

Северная Корея по-прежнему уделяет приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента стратегии национальной безопасности, хотя в 2018 году КНДР объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также систем доставки баллистических ракет средней и большой дальности.

Отсутствие транспарентности в отчетах о ядерном потенциале

Наличие достоверной информации о состоянии ядерных арсеналов и потенциалах государств, обладающих ядерным оружием, существенно варьируется.

США и Великобритания раскрыли важную информацию о своих запасах и ядерном потенциале, определённую долю информации обнародовала также и Франция.

Россия не публикует для широкого доступа подробную структуру своих ядерных сил, учёт которых происходит в рамках СНВ-3. Несмотря на это, РФ делится этой информацией с партнёром по СНВ - Соединёнными Штатами.

Правительства Индии и Пакистана делают заявления о некоторых испытаниях ракет, но предоставляют мало деталей о состоянии и размерах своих ядерных арсеналов.

КНДР в настоящее время признает факт проведения испытаний ядерного оружия и ракет, но не предоставляет никакой информации о своем ядерном потенциале. Израиль давно придерживается политики не комментировать свой ядерный арсенал.

Непревзойдёнными "лидерами" по объёму ядерного арсенала остаются Россия и США.

Данные по трём странам - Пакистану, Индии и Израилю - взяты из расчёта максимальной оценки потенциала этих стран. Из-за отсутствия официальной информации по Северной Корее выше приведены примерные оценки (догадки) по числу боеголовок, которые при анализе исключаются из общего суммарного потенциала ядерных держав.