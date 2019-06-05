Франция наращивает экспорт оружия

Сумма экспорта французских вооружений в 2018 году выросла на 30% по сравнению с 2017-м. Об этом в своем в ежегодном докладе сообщило министерство обороны страны. В 2018 году Франция продала оружия более чем на 9 млрд евро. По словам министра обороны Флоранс Парли, "это один из лучших показателей за последние двадцать лет". Она "приветствовала переориентацию продаж", подчеркнув, что в 2018-м поставки французского оружия "европейским партнерам" составили 25%, а не 10%, как в прошлые годы.

Однако, главными оружейными импортерами Франции остаются Индия, Саудовская Аравия и Катар. Саудовская Аравия, которая участвует в военном конфликте в Йемене, за прошлый год увеличила закупки французской военной техники на 50%. А Катар заказал самолеты-истребители Rafale и многоцелевые вертолеты NH90 на общую сумму около 2,4 млрд евро.

Французское правительство заявляет, что его продажи оружия регулируются строгими процедурами, которые соответствуют международным договорам. В докладе министерства обороны говорится о полученных гарантиях того, что оружие, проданное в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, не используется против мирных жителей в конфликте в Йемене.

Однако неправительственные организации (НПО) неоднократно выступали с критикой Парижа, отмечая, что от его оружия гибнут мирные йеменцы, и призывают правительство свернуть поддержку арабских государств.