Торговля оружием: кто впереди?

Семь стран Европы вошли в топ-10 крупнейших мировых экспортеров основных вооружений, в то время как международные поставки оружия в целом продолжают увеличиваться.

Россия, Франция и Германия входят в пятерку лидеров, на них приходится три четверти всего мирового экспорта вооружений.

Эти данные были опубликованы в понедельник Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), который сопоставил данные последней пятилетки (2014-2018 гг) с предыдущим периодом (2009-2013 гг).

Некоторые страны являются чистыми импортёрами оружия, - в основном, это касается государств Ближнего Востока. Другие не только продают, но и закупают оружие в больших объёмах у своих партнёров, как США и Израиль. Своеобразным "перевалочным пунктом" выглядит Китай, который традиционно совершает крупные закупки вооружений из России и Украины, но при этом имеет крупные рынки сбыта оружия в Пакистане, Бангладеш и Алжире.

Оружие из России

Несмотря на то, что Россия заняла первое место в Европы по экспорту оружия, она фактически сократила экспорт на 17%, в то время как поставки из Франции, которая занимает второе место в Европе, выросли на целых 43%.

По данным SIPRI, спад поставок из России можно объяснить снижением спроса со стороны двух её крупнейших клиентов - Индии и Венесуэлы. Так, экспорт в Венесуэлу снизился на 96% за последние 10 лет.

Тем не менее на многих рынках Россия продолжает доминировать, и в десятке стран с самым высоким "аппетитом" на оружие занимает лидирующие позиции на рынках Индии, Алжира, Китая (70% вооружений из РФ!), Ирака и Вьетнама.

Европейский Союз

Экспорт из "ударной пятёрки" западноевропейских стран вырос на 2% с 2009 года, причём, в основном, за счёт поставок в страны Ближнего Востока.

Франция обеспечила себе в регионе серьёзный рост поставок на 261%, а Германия заняла второе место с ростом в 125%.

Оружейный экспорт итальянцев на Ближний Восток вырос на 75%, а британцев - на 30%.

Крупнейший в мире импортер оружия, Саудовская Аравия, важный клиент для многих европейских стран, в частности для Великобритании, Франции, Испании и Швеции. Хотя монополистом на рынке этой ближневосточной страны продолжают оставаться США, у которых сегодня 68% саудовского рынка.

Как отмечается в докладе SIPRI, импорт оружия в Европу сократился на 13%, отчасти из-за долгосрочных последствий глобального экономического кризиса.

Но, несмотря на общий фон сокращения импорта оружия, некоторые страны, озабоченные «растущей российской угрозой», укрепляют свои арсеналы. Норвегия, например, заказала противолодочную военную авиацию и четыре подводные лодки из США и Германии соответственно.