США будут наращивать ядерный арсенал

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности должен охватывать не только Россию и США, но и Китай. Считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В разговоре с журналистами глава Белого дома подтвердил, что его страна намерена выйти из договора, поскольку, как считает американская администрация, Россия не соблюдает условия документа.

На фоне этих заявлений один из журналистов спросил Трампа, готовы ли США наращивать ядерный арсенал.

- Россия не придерживается соглашения. Это нужно было сделать много лет назад. У нас сейчас больше денег, чем у кого-либо еще. Мы будем наращивать ядерный арсенал до тех пор, пока остальные не придут в себя. Когда это произойдет, мы все поумнеем и остановимся. Это угроза для всех, в том числе для России и Китая.

- Эта угроза адресована Владимиру Путину?

- Она адресована кому угодно, в том числе России и Китаю, всем, кто хочет играть в подобные игры.

Днем ранее в Москве встретились глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Одной из тем переговоров стало будущее ДРСМД. Болтон подчеркнул, что намерение Трампа выйти из договора – это не попытка добиться для США каких-либо преимуществ, как думают некоторые.

Во вторник Болтон встретится с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин неоднократного говорил, что США де-факто предпринимают действия, которые размывают положения этого договора.

Галина Полонская, Euronews: "Пустая риторика Дональда Трампа или реальная угроза выхода из РСМД США? В Москве рассчитывают, что Джон Болтон прояснит этот вопрос. И, возможно, главные ответы будут даны в ходе второго дня его визита. Аналитики же считают, что разговаривать с Кремлем языком ультиматумов бессмысленно".