Кто еще против Huawei?

Представители американского и китайского бизнеса встретились с госсекретарем США Майком Помпео. Они подозревают исполнительного директора Huawei во лжи о связях его компании с компартией. Пекин также заявил, что Вашингтон должен прекратить свои "неправильные действия", если хочет продолжения торговых переговоров.

После того, как США занесли в черный список Huawei, к бойкоту присоединились Panasonic, Intel и другие компании. Они отворачиваются от китайского гиганта. Это грозит еще одной, уже технологической "холодной" войной между США и Китаем. Впрочем, японский производитель Panasonic позже заявил, что деловые операции с Huawei, не нарушающие правил США, будут продолжены.

Вместе с поставщиками оборудования операторы мобильной связи в Азии и Европе тоже приостанавливают заказы на смартфоны Huawei после решения США ограничить доступ компании к американским технологиям.

Huawei - один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования 5G. Сложности компании в отношениях с другими странами начались задолго до санкций Соединенных Штатов. В то время как США, Австралия, Новая Зеландия и Япония полностью запрещают использование сервисов Huawei, Великобритания допускает непрофильные активы. Несмотря на давление со стороны США, Германия не вводит запрет, как и Франция. Ожидается, что правительство Нидерландов примет решение об использовании оборудования к концу июня.

В ответ на решения международных корпораций в Huawei заявили, что они ценят тесные отношения с партнерами, но осознают оказываемое на них давление. В то же время компания говорит, что ее приоритетом остается и в будущем предоставление технологий клиентам по всему миру.