Команда «Ювентус» восьмой раз подряд стала чемпионом Италии. В субботу она завоевала победу в 33 туре чемпионата страны по футболу, одержав победу над «Фиорентиной» со счётом 2:1. Всего у туринского клуба – старейшего в Италии – теперь 35 чемпионских титулов. Болельщики шумно праздновали радостное событие:

– Что будет после восьмого скудетто?

– Девятое, потом десятое и одиннадцатое! Надеюсь, болельщикам других клубов останется лишь завидовать!

Ликование на улицах Турина продолжалось всю ночь с субботы на воскресенье.