Сарри переходит из "Челси" в "Ювентус"

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский футбольный клуб. Маурицио Сарри возглавил "Челси" в июле прошлого года. По итогам прошедшего сезона он с командой занял третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ) и стал победителем розыгрыша Лиги Европы. Ранее итальянец возглавлял "Наполи" (2015-2018).

"Ювентус" заплатит минимальную компенсацию за переход Сарри, у которого действует контракт с "Челси" до 2021 года. При этом английский клуб сможет получить бонусные выплаты, если 60-летний специалист добьется определенных успехов в итальянской команде.

Переговоры по вопросу перехода затянулись — лондонцы хотели найти замену итальянскому тренеру перед его отставкой. Сообщается, что "Челси возглавит" его бывший капитан Фрэнк Лэмпард.