В "Челси" объяснили увольнение Тухеля

Английский футбольный клуб "Челси" простился с главным тренером немецким специалистом Томасом Тухелем. Эта новость вызвала потрясение в мире спорта.

Владельцы "Челси" заявили, что они усиленно работают над продвижением клуба и по прошествии ста дней с момента появления новых собственников, настало подходящее время для перемен.

Руководство клуба расторгло контракт с Тухелем на следующий день после того как в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" уступил загребскому "Динамо" со счетом 0:1.

Ранее, комментируя проигрыш команды Тухель сказал: "Я зол на себя, зол на наше выступление. Это огромная недоработка для всех нас. Мы были недостаточно точны, недостаточно агрессивны и решительны. Мы не в полную силу показали себя - как индивидуально, так и в целом, как комада, поэтому проиграли".

В Премьер-лиге "Челси" в начале сезона занимает шестое место, одержав три победы в шести матчах. Тухель возглавлял "Челси" с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.