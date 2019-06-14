Министры финансов ЕС планируют бюджет и ждут пояснений от Италии

Министры финансов ЕС достигли значительного прогресса в планировании бюджета еврозоны. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Италия должна прояснить в ближайшие несколько дней, как она намерена предотвратить дисциплинарные меры Евросоюза. Планируемые санкции связаны с растущим долгом страны.

Марио Сентено, президент Еврогруппы

"Когда мы говорим о бюджете, размер имеет значение, и это будет решено лидерами ЕС позже в этом году. Но формат документа также имеет значение. Что касается финансирования, мы обсудили много вопросов, но определенно требуется больше работы, чтобы определить источники финансирования"

Бруно Ле Мэр, министр финансов Франции

"Комиссия подняла руку на Италию. Но я надеюсь, что Италия воспользуется этой рукой, потому что в наших общих интересах найти путь к конструктивному решению"

Правительства стран-членов ЕС согласились с оценкой Еврокомиссии, что Италия нарушила фискальные правила ЕС. Рим с партнерами не согласен.