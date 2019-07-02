Италия: новые параметры бюджета

Итальянское правительство пересмотрело параметры бюджета на 2019 год. Кабмин согласовал ряд мер, цель которых - добиться сокращения дефицита. 2,04% ВВП вместо 2,4%, предусмотренных ранее в апрельском проекте бюджета. Таков расчет властей на текущий год и на Брюссель. В Риме надеются избежать дисциплинарного наказания и финансовых санкций за превышение допустимого в ЕС уровня дефицита.

"Итальянцы должны понять главное: речь не идет об урезании бюджетных расходов в области соцобеспечения. Доходы растут, зарплаты растут. И, по некоторым осторожным оценкам, у нас появляются дополнительные средства благодаря экономии на расходах. Речь идет о корректировке наших счетов. Никаких последствий, новых налогов для итальянских граждан не будет", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Решить, запускать ли в отношении Италии процедуру чрезмерного дефицита за недостаточные меры по сокращению госдолга, Еврокомиссия должна уже в среду. Согласно некоторым данным, в Брюсселе ждут от Рима разъяснений по поводу налоговых планов не только на нынеший, но и на будущий год.