Италия беспокоит главу Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил обеспокоенность состоянием итальянской экономики, которая практически не растёт, и призвал Рим сделать больше для стимулирования роста. Во вторник утром он встретился с президентом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте и Серджио Маттареллой.

По мнению Юнкера, нулевой рост экономики умножит проблемы страны, госдолг которой - 130% от ВВП - опасно высок. Глава Еврокомиссии также напомнил о помощи, которую Евросоюз оказал Италии:

"Если я суммирую все пакеты мер, которые помогли и итальянскому правительству, то с 2014 года было потрачено 130 миллиардов", -сказал Юнкер, отметив, что Италии необходимо снижать госдолг.

Ранее Рим и Брюссель с трудом договорились об итальянском бюджете на нынешний год, предполагающем объём займов больше допустимого. Но Юнкер заверил, что о конфликте речи не идёт:

"Между Италией и Еврокомиссией существует большая любовь, так и скажите всем итальянским министрам".

В ответ на выраженную главой Еврокомиссии обеспокоенность премьер-министр Конте сказал, что нынешнее положение вещей предвиделось, и что уже на следующей неделе итальянское правительство предпримет меры для возобновления экономического роста.