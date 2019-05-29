Италия снижает налоги - ЕС недоволен

Итальянские власти вводят единый налог в размере 15% для семей, чей ежегодный доход не превышает 50 тысяч евро. Об этом заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини. Реформа потребует около 30 миллиардов евро.

Решением остались крайне недовольны власти ЕС, которые уже на следующей неделе могут запустить дисциплинарную процедуру в отношении Италии. По прогнозам, в этом году госдолг страны может вырасти почти до 134% от ВВП, а в следующем году превысит 135%. Из всех стран ЕС хуже показатели только у Греции.

"Рынкам нужна перспектива роста. Я уверен, что сейчас самые лучшие возможности для роста у итальянской и у британской экономики, и именно они оказались в числе наиболее недооцененных. Снижение налогов и борьба с бюрократией помогут нам выйти на авансцену. Рынки хотят инвестировать в страны со здоровой экономикой", - заявил Сальвини.

Из-за несоблюдения бюджетных правил ЕС Европейская комиссия может наложить на Италию штраф в размере 3,5 миллиардов евро. Сальвини на это отвечает, что Евросоюза хотят "наказать страну за долги, накопленные предыдущими властями". По словам итальянского вице-премьера, он приложит все усилия для борьбы с устаревшими и несправедливыми налоговыми правилами ЕС.