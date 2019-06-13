Большинство задержанных в Москве отпущены

Большинство задержанных в среду в Москве участников несогласованной с властями акции в поддержку Ивана Голунова уже отпущены. По данным СМИ, в отделениях полиции ещё остаются несколько человек. Всего были задержаны, по разным оценкам, от 200 до 500 человек, среди которых известный оппозиционер Алексей Навальный. В акции принимал участие и лидер Левого Фронта Сергей Удальцов:

– Каждый из нас, как мы на своём примере прекрасно знаем, может попасть в лапы этой репрессивной машины, быть задержанным, арестованным, посаженным на долгие годы. И, если не проявляется солидарность, гражданская поддержка, то система будет ломать так одного человека за другим.

– Я думал, что будут задерживать за какие-то политические плакаты и политические лозунги, – говорит журналист Илья Азар, – но, как мы видим, задерживают в принципе всех подряд, даже тех, кто просто стоит или идёт. И многих журналистов тоже задерживают.

Журналиста Ивана Голунова задержали на прошлой неделе, но уже во вторник он был освобождён, дело в его отношении прекращено, а ряд сотрудников правоохранительных органов отстранены от работы. Несмотря на это, сотни людей пришли на акцию в его поддержку.