Передовицы крупнейших бизнес-изданий России в поддержку Голунова

В понедельник утром, 10 июня три крупнейших бизнес-издания России вышли с одинаковой передовицей в поддержку журналиста Ивана Голунова, посаженного под домашний арест.

Журналиста онлайн-портала "Медуза" обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Как сообщила программа "Вести Недели", следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено, что подтвердил главный нарколог России Евгений Брюн.

У журналистского сообщества вопросы вызывают как причины, так и манера ареста. Деловые еженедельники, общий тираж которых составляет более 600 тысяч экземпляров, призывают к расследованию действий полиции при аресте Голунова. По сообщениям адвоката обвиняемого и самого журналиста, он был избит при аресте, а наркотические вещества ему подбросили в ходе задержания.

Голунов – журналист-расследователь, работал в «Новой газете», журналах Forbes-Россия и «Большой город», ежедневниках «Ведомости» и РБК. В последнее время он был спецкорром популярного онлайн-портала Meduza. Голунов был задержан 6 июня и находится под домашним арестом. Голунов заявил о своей невиновности: он полагает, что его задержание связано с расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и московской похоронной мафии.

Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями. Журналиста, среди прочих голосов, поддержали актёр Константин Хабенский, выступивший со сцены фестиваля "Кинотавр" в Сочи, и ведущий YouTube-канала "Ещёнепознер" Николай Солодников.