Сотни задержанных в День России

В центре Москвы во время несогласованной с властями акции в поддержку журналиста Ивана Голунова задержаны свыше четырехсот двадцати человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо. По данным правоохранительных органов, их более 200.

"Сынок, сегодня твоя мама посмотрит тебя по телевизору... Как ты женщин винтишь, как девочек винтишь, и детей винтишь, которые за твое будущее вышли... И мама за тебя порадуется" - обратилась участница акции к полицейским.

Полиция призывала демонстрантов разойтись; затем начались задержания. "Позор!" - кричали манифестанты в адрес стражей порядка, волокущих людей в автозак.

Акция была запланирована еще до того, как помещенный под домашний арест Голунов был освобожден, а уголовное дело против него прекращено.

Спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков. Он говорил, что дело могли сфальсифицировать из-за его расследования, связанного с похоронным бизнесом.