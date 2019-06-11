Иван Голунов на свободе

Спецкорреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.

На выходе из здания Главного следственного управления ГУ МВД в Москве он поблагодарил встретивших его сторонников и коллег: "Спасибо большое за поддержку. Я еще с трудом понимаю, что происходит. Я рад, что справедливость восторжествовала и уголовное дело прекращено. Надеюсь, что расследование продолжится и никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я".

Обвинения в покушении на сбыт наркотиков с Ивана Голунова сняты в связи с тем, что его причастность к совершению преступления не доказана, - заявил в видеообращении глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД направлены в Следственный комитет России для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. На период расследования они отстранены от исполнения обязанностей".

Колокольцев также пообещал обратиться с ходатайством к президенту России об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Возбужденное против Голунова дело вызвало широкий резонанс в обществе. В России и за рубежом прошли пикеты в его поддержку.

Журналиста задержали 6 июня. При личном досмотре у него обнаружили метилэфедрон, а при обыске на съемной квартире нашли 5 г кокаина. Адвокаты заявили, что запрещенные вещества Голунову подбросили. Сам Голунов и его коллеги назвали обвинения в покушении на сбыт наркотиков абсурдными и предположили, что дело сфальсифицировали под давлением фигурантов журналистского расследования о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом.

Несмотря на освобождение Голунова его сторонники планируют продолжать акции с требованием наказать причастных к делу против журналиста.

Иван Голунов сообщил, что и дальше будет заниматься расследованиями.