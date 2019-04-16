Минимальный уровень безработицы в Великобритании

Безработица в Великобритании держится на самом низком уровне с 1975 года.

С декабря по февраль она сохранилась на уровне 3,9% по сравнению с предыдущим периодом, как показывают данные Национального статистического управления

Число занятых в стране за три месяца выросло на 179 тысяч, причем 140 тысяч - это женщины.

Количество безработных в стране в декабре-феврале составило 1,343 млн человек, сократившись на 27 тыс. по сравнению с сентябрем-ноябрем и на 76 тыс. по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Базовая заработная плата выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, приблизившись к 11-летнему максимуму.