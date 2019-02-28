Немецкая больница переманивает польский медперсонал из Великобритании

"Пугает "брексит"? Тогда переезжайте в Германию!"

Воспользовавшись опасением граждан ЕС, живущих и работающих в Великобритании, в связи с грядущим "брекситом", Университетская больница Дюссельдорфа решила "переманить" польский медперсонал, предложив более выгодные, по ее мнению, условия.

"Мы знаем об обеспокоенности польской диаспоры касательно "брексита" и хотим воспользоваться этим обстоятельством. Естественно, в полушутку, как вы можете понять из нашей рекламы. В качестве привлекательных условий для переезда: лучшее качество еды, погодные условия и, конечно, близость к Польше. Путь домой будет значительно короче. По итогу прошлогодней забастовки мы достигли соглашения с профсоюзом о том, что мы набираем дополнительно 140 медсестер, из которых мы уже наняли около 45 и можем нанять еще 100. По всей стране нехватка около 70 тысяч медсестер в стационарах, и я говорю только о больницах", – говорит заведующий медперсоналом больницы Торстен Рантцш.

Больница опубликовала объявления о найме медперсонала в двух издаваемых в Великобритании польских газетах.

Иностранный медперсонал, работающий в немецких клиниках – это скорее правило, чем исключение.

Несколько лет назад Университетская больница Дюссельдорфа начала аналогичную кампанию по привлечению медсестер в Испании. И на первый взгляд, с некоторым успехом.

Сусанна Гарсиа переехала в Германию из Испании, не найдя достойного трудоустройства.

"Я переехала сюда из-за проблем с работой в Испании. Здесь в Германии лучше условия труда. Несмотря на то, что мы молоды, у нас постоянный контракт на полный рабочий день и хорошие условия для работы", – говорит Сусанна.

По оценкам Федерального правительства, число иностранных медработников в Германии увеличилось почти вдвое с 2013 года.