Борис Джонсон вступает в игру

Вывести Великобританию из ЕС до 31 октября - таким обещанием дал старт своей кампании по борьбе за пост британского премьера и лидера тори Борис Джонсон. Экс-мэр Kондона, возглавивший внешнеполитическое ведомство в правительстве Терезы Мэй не одобрял согласованный ею с Брюсселем проект соглашения, и мнения своего не изменил:

"После трех лет, в течении которых мы дважды не смогли уложиться в сроки, мы должны покинуть Евросоюз 31 октября. И на этот раз мы должны добиться большего успеха, не имеющего ничего общего с нынешним соглашением о выходе, которое трижды отклонял парламент. И я хочу заявить со всей ясностью: брексит без сделки - не моя цель. Но будет ответственным подготовиться к такому исходу, подготовиться серьёзно и основательно".

Борис Джонсон считает, что ему удастся добиться от Брюсселя дальнейших уступок по соглашению о "брексите". Но для этого нужно показать себя более жёсткими переговорщиками:

"Только в том случае, если у нас хватит стойкости и смелости быть действительно готовыми к тому, чтобы отстаивать свою точку зрения в Брюсселе, мы добьёмся заключения той сделки, которую хотим. Потому что и они там хотят выхода без сделки не больше, чем мы. Но мы ничего не добьёмся, если продолжим вести себя так, словно намерены и дальше толочь воду в ступе и всё откладывать решение. Задержка означает поражение. Задержка - это Корбин. Задержка - это конец нам всем", - предупредил Джонсон однопартийцев, имея ввиду грядущие всеобщие выборы.

Первый раунд выборов лидера консерваторов пройдёт в четверг. В списке претендентов - 10 человек.

Борис Джонсон - фаворит гонки кандидатов в преемники Терезе Мэй как на посту главы тори, так и правительства. Он уже заручился поддержкой большего числа депутатов парламента, чем все другие конкуренты, в том числе и его главный соперник нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.