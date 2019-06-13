Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Великобритания

Консерваторы поддержали кандидатуру Бориса Джонсона

 Комментарии
 Мария Сашинская 
Консерваторы поддержали кандидатуру Бориса Джонсона
Размер текста Aa Aa

Борис Джонсон получил наибольшую поддержку в первом туре выборов лидера Консервативной партии Великобритании. Джонсон, бывший министр иностранных дел и ведущий участник кампании за "брексит", получил 114 голосов из 313 на голосовании среди консерваторов. Вместе с ним прошли еще 6 кандидатов.

Шерил Гиллан, партия консерваторов

"Следующие семь кандидатов имеют право участвовать в новом туре голосования во вторник, 18 июня: Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Джереми Хант, Саджид Джавид, Борис Джонсон, Доминик Рааб и Рори Стюарт"

Три кандидата не смогли пройти порог в 17 голосов, необходимый для того, чтобы остаться в гонке.

Второй тур голосований пройдет уже на следующей неделе, а окончательные результаты выборов ожидаются в конце июля. Тогда же новый лидер займется вопросами "брексита".