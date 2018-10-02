Джонсон: "Пришло время выбросить план Чекерс"

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон обрушился с критикой на план будущих отношений с ЕС, который премьер Тереза Мэй взяла за основу переговоров с Брюсселем. По мнению Джонсона, пришло время выбросить "план Чекерс", поскольку он делает Великобританию уязвимой перед Евросоюзом.

"Этот план - конституционный беспредел. Это не обретение контроля, это его утрата. И, кстати, в Брюсселе это знают. Так что, не обманывайтесь, выдвигая предположения о том, что ЕС в конечном итоге отклонит "Чекерс"... ЕС прежде всего желает продемонстрировать странам, которые возможно мечтают последовать за Британией, что они (эти государства) не смогут покинуть ЕС, не столкнувшись с неблагоприятными политическими и экономическими последствиями".

Джонсон призвал взять на вооружение предлагаемую им так называемую канадскую модель. Она подразумевает договоренности наподобие соглашения между ЕС и Канадой о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

18 октября должен пройти саммит ЕС который считается формальным окончанием переговоров по "брекситу". Но до сих пор споры Лондона и Брюсселя не разрешены.