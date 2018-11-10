Джонсон: "неправильный брексит"

"Мы скатываемся к совершенно беспорядочному "брекситу". По его итогам мы превратимся в вассалов ЕС и будем лишены возможности влиять на правила, которые управляют важными секторами нашей экономики. Это совершенно неприемлемо. Это не отвечает интересам нашей демократии, которой мы так гордимся", - отметил он.