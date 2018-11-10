Новый удар по кабинету британского премьер-министра Терезы Мэй. В отставку подал министр транспорта Джо Джонсон. "Неправильный брексит" тому причина - заявил младший брат бывшего главы МИД Бориса Джонсона.
Джонсон: "неправильный брексит"
Джонсон: "неправильный брексит"
"Мы скатываемся к совершенно беспорядочному "брекситу". По его итогам мы превратимся в вассалов ЕС и будем лишены возможности влиять на правила, которые управляют важными секторами нашей экономики. Это совершенно неприемлемо. Это не отвечает интересам нашей демократии, которой мы так гордимся", - отметил он.
В частности, Джонсон выступает против возможных уступок Брюсселю по ирландскому вопросу.
"Пропасть между тем, что нам обещали перед референдумом и что теперь предлагает премьер-министр, так велика, что я не вижу другого выхода и вынужден подать в отставку", - заявил Джонсон.
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Брюссель и Лондон близки к согласованию условий выхода Великобритании из ЕС.
"Настал критический момент. Успех переговоров не гарантирован, но возможен - уже в ближайшие недели", - сказал он.
Граница двух Ирландий — по-прежнему самый острый вопрос "брексита". Как минимум дюжина британских министров выступают против предложения ЕС сохранить Северную Ирландию в составе общего рынка и таможенной зоны. При этом до выхода Великобритании из Союза остается всего пять месяцев.