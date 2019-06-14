Футбол с женским лицом

Пока сильнейшие футболистки мира соревнуются во Франции за звание чемпионок, 10-летняя Саломэ из Лиона лишь мечтает в будущем оказаться на их месте.

Первые шесть лет своей жизни Саломэ провела в США, в Бостоне, где европейский футбол, благодаря большей популярности американского, считается женской игрой.

Мне нравится, что мы занимаемся на свежем воздухе, что мы много двигаемся. И что этот спорт помогает нам общаться. Иногда я слышу, как мальчики говорят нам, что мы на поле играем как овечки, но это не обидно. Потому что в футбол могут играть все, даже овечки Саломэ Мюнния-Винсент юная футболистка

Саломэ тренируется в любительском футбольном клубе "Жерлан", который базируется на бывшем стадионе одной из самых успешных команд "Лионского Олимпика".

Во Франции этот вид спорта гораздо популярнее среди мальчиков, поэтому команда Саломэ, которая состоит исключительно из девочек, часто играет против ровесников противоположного пола.

Тоан Нгуен - спортивный директор женской команды "Лионский Олимпик", в следующем сезоне он намерен принять в клуб 20 новых воспитанниц. По его словам, девушки чувствуют себя гораздо увереннее в составе женских, а не смешанных команд.

Когда девочки играют в команде с мальчиками, те им не доверяют и не передают им мяч. И, естественно, они тоже теряют уверенность в себе Тоан Нгуен спортивный директор женской команды "Лионский Олимпик"

"Лион" практически первым в Европе поставил женский футбол наравне с мужским. И, кажется, не зря. В женскую секцию клуба приходят все больше юных футболисток.

Кто знает, может среди этих девочек новая Ада Хегерберг - первая в истории обладательница Золотого мяча среди женщин.