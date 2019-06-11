Политика и феминизм

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

У нас на глазах меняется европейская политика, и сегодня мы поговорим о том, как на неё влияет феминизм. Сторонницы и сторонники этого движения, в данном случае, добиваются того, чтобы мужчины и женщины были представлены в органах власти ЕС пропорционально и справедливо.

При составлении кандидатских списков перед европейскими выборами некоторые партии придерживались принципа паритета полов. Это одна из причин, почему представительство женщин в следующем составе Европарламенте вырастет с нынешних 36% до 39%.

Результаты выборов воодушевили феминисток. В Брюсселе ими основано сообщество "Wonderful Women" (Чудесные женщины). Оно учит, среди прочего, преодолевать барьеры, ещё остающие на пути в «преимущественно мужские" сферы.

«По-моему, женщины должны играть в политике такую же роль, как и на руководящих должностях в крупных корпорациях, - говорит глава сообщества Флоранс Блэймо. - Им не следует думать, что, если они сосредоточатся на карьере, то будут пренебрегать своей семьей. Положительно то, что 85% женщин рассчитывают найти работу, которая позволит им сочетать одно с другим".

Брюссельские феминистки добиваются гендерного равенства в учреждениях Евросоюза. Пока лишь один из четырех главных постов занимает женщина. И только одна женщина сидит за столом с 10 мужчинами на продолжающихся переговорах об обновлении руководства ветвями власти.

Еще одна организация - "Европейское женское лобби" — опубликовала манифест под названием «Женщины для Европы, Европа для женщин». На конференции по результатам выборов её активистки обсудили пятилетнюю стратегию по продвижению женских прав.

«Нужно, чтобы в портфеле одного из еврокомиссаров были вопросы равенства между женщинами и мужчинами, - говорит вице-председатель лобби Ана София Фернандеш. - Такому комиссару нужно позволить вести эффективные переговоры со всеми коллегами, чтобы обеспечить учёт принципа равенства полов во всех аспектах политики".

Активистки считали назначение первой женщины-президента в 60-летней истории Еврокомиссии лишь вопросом времени. Они называли достаточное число кандидаток, которые уже стали примером для подражания. Это, в частности, правоцентристка из Финляндия, избранная в Европарламент на четвёртый срок:

«Нужно в первую очередь позаботиться о высших должностях, - говорит Сирпа Пиетикяйнен. - Нужно, чтобы было выдвинуто одному кандидату-мужчине, и по одной женщине на посты комиссаров от каждой страны-члена».

Феминисток Европы поддерживает американская оперная певица. Она призывает отвергать гендерные предрассудки с малолетства:

«Девочки обычно успевают в изучении науки лучше, чем мальчики, - говорит Барбара Хендрикс. Но в какой-то момент девочки слышат: «О, вам не полагается достигать успеха в этом и в том». Нужно останавливать такие мысли, прежде чем они попадут в головы девушек, которым нужно говорить: «Вы можете делать то, что хотите делать».

Сломать такие стереотипы призванная вышедшая в Бельгии вышла книга с биографиями 12 женщин, которые снискали славу в «традиционных мужских" ролях, таких, как военный офицер или барабанщик. Её автор просит читать её в семьях.

«Феминизм должен оставаться в числе политических приоритов и даже развиваться в партнерстве с мужчиной, - говорит Сесиль Майшак. - Много мужчин подвержены влиянию феминизма, а не только женщины».

Из 28 стран-членов Евросоюза пять направили в парламент делегации с примерно одинаковым числом представителей обоих полов. У Швеции 55% евродепутатов - женщины, у Финляндии — 54% , у Франции, Словении и Люксембурга - половина.